La Fiorentina Primavera sorride dopo mesi complicati: va ai Playoff a giocarsi lo Scudetto, lo sa con una giornata di anticipo. Di obiettivi ancora in gioco resta poco (prima dei Playoff), se non un tentativo di aggancio al terzo posto; contro il Torino, in caso di successo e di sconfitta del Sassuolo, si arriverebbe a pari merito a 69 punti. Ma attenzione a evitare lo stesso esito da parte della Juventus alle proprie spalle.

I risultati dell'ultima giornata: Bologna-Monza 4-3, Empoli-Roma 0-2, Inter-Sampdoria 1-0, Sassuolo-Lecce 2-0, Verona-Juventus 0-0, Lazio-Fiorentina 0-1, Udinese-Cremonese 0-4, Torino-Milan 2-1, Atalanta-Cagliari 0-1, Genoa-Cesena 3-4.

La CLASSIFICA del Campionato Primavera 1: Roma 80, Inter 71, Sassuolo 69, Fiorentina 66, Juventus 63, Verona 60, Milan 58, Cagliari 58, Lazio 55, Torino 52, Genoa 51, Lecce 49, Cesena 47, Cremonese 47, Atalanta 46, Monza 45, Bologna 39, Empoli 34, Sampdoria 23, Udinese 14.