Iraola punta ancora su Senesi mentre Igor deve aspettare ancora per il suo debutto in Premier

Pomeriggio di Premier che interessa potenzialmente la Fiorentina per quelle che saranno le mosse legate al reparto difensivo: ancora niente campo per il brasiliano Igor, appena venduto al Brighton, con De Zerbi che anche oggi contro il Wolverhampton punta sulla coppia Dunk-Webster. In campo invece l'argentino Senesi in Liverpool-Bournemouth: nessun segnale dunque che possa far presagire ad un'uscita imminente per il centrale seguito dalla Fiorentina.