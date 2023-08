Mina e un'assenza annunciata che acuisce l'esigenza difensiva della Fiorentina

In un'estate fin qui molto movimentata per il mercato della Fiorentina, è cambiato molto ma non parte di ciò che serviva già a metà giugno: la difesa. La rosa di Italiano ha perso Igor per gran bei soldoni, sostituendolo per ora con un parametro zero come Yerry Mina che per tanti versi trasmette sinistre sensazioni. D'altronde il colombiano ha disputato 20 partite nelle ultime due stagioni con l'Everton, prima di restare svincolato.

Per lui un arrivo ad agosto inoltrato, con questioni burocratiche da risolvere, e zero minuti in pre campionato, oltre ad una fase di preparazione che lo sta vedendo in costante rincorsa. Di fatto un calciatore inutilizzabile ad oggi e a conferma di ciò, è arrivata una non-chiamata da parte di Italiano. Una situazione che fa da contorno a quanto, ci auguriamo, accadrà nelle ultime due settimane di mercato, con un centrale in arrivo.