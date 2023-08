Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato il mercato delle società di Serie A fino ad oggi, giorno di inizio del nuovo campionato italiano: "Il nostro mercato estivo è stato deludente, ha premiato esclusivamente il coraggio e il senso di responsabilità di tre club: Napoli, Fiorentina e Milan. Anche l’Atalanta si è mossa benone, specie in uscita. La Juve ha fatto poco, la Roma pochissimo, l’Inter ha dovuto rispettare i soliti obblighi finanziari, limiti che l’hanno costretta a smantellare l’asse portante della formazione vicecampione europea.

Per tradizione e accertata umoralità, i nostri dirigenti si agitano in particolare nell’ultima settimana, ovvero per effetto dei primi risultati del campo: pertanto i giudizi potrebbero essere corretti. (...) La Fiorentina ha fatto cose splendide: Beltran, Nzola, Arthur, Parisi: se Italiano avrà un pizzico di fortuna potrà puntare a uno dei primi sei posti, scudetto escluso"