Baggio: "Quando arrivai alla Fiorentina ero infortunato. Non ho incassato lo stipendio per 6 mesi, credevo di non meritare quei soldi"

A Sportweek ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Baggio, ricordando un aneddoto della sua passata esperienza in viola, precisamente al suo arrivo in maglia viola: "E' tutto vero. Appena arrivato alla Fiorentina non ho incassato lo stipendio per sei mesi. Ero infortunato e non potevo giocare: pensavo di non meritare quei soldi.

Un lunedì mattina però mi chiamò il direttore generale per dirmi che per motivi contabili ero obbligato a incassare gli assegni. Erano sei buste chiuse e le misi sotto ad uno specchio. Mi disse inoltre che anche altri giocatori hanno saltato molti mesi per infortunio, non sarei stato né il primo né l'ultimo…".