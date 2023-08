L'estate che non ti aspetti da parte di Kokorin. E se Italiano fosse d'accordo con la sua permanenza?

Nel giorno in cui inizia il campionato della Fiorentina, il calciomercato è ancora in atto con le ultime due decisive settimane. La Viola si ritrova molto folta in attacco, con i nuovi acquisti Beltran e Nzola abbinati a Jovic, Kouame e… Aleksandr Kokorin.

Il precampionato del russo ha stupito per la condizione fisica, non quanto basta per garantirsi la titolarità alla Fiorentina. Ma l'allenatore viola sembra essersi accorto del suo miglioramento: come riporta il Corriere Fiorentino, Italiano ha fiducia in Kokorin: fosse per lui, potrebbe diventare una risorsa in più per squadra con la permanenza a Firenze.