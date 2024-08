La presa di posizione di Commisso non ha scalfito la convinzione della Juventus: Prezzo e formula per Gonzalez. E un eventuale altro arrivo da Torino...

Per un Gudmundsson in arrivo, c'è un Gonzalez in partenza dalla Fiorentina.

Una presa di posizione che non ha scalfito la Juve

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la presunta presa di posizione di Commisso contro la cessione alla Juventus dell'argentino non ha scalfito la convinzione del club bianconero.

Prezzo e formula

Messo in chiaro che non è la società a voler concludere un’operazione ovviamente non gradita alla piazza, c'è il bisogno di trovare un accordo definitivo che, sempre secondo il quotidiano sportivo potrebbe arrivare per 35 milioni finali. Prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (presenze e qualificazione Champions) questa invece la formula.

Un nuovo arrivo invece…

Eventuali passaggi dalla Juventus alla Fiorentina (Arthur, McKennie, Kostic) non dovrebbero essere legati a questa operazione.