Fiorentina-Torino, gara in programma venerdì prossimo alle ore 18.30, sarà diretta da Federico La Penna di Roma.

Lo score con la Fiorentina

Otto i suoi precedenti coi viola con uno score di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. In casa con i gigliati, c'è equilibrio perfetto: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Grandi imprese in trasferta

L'ultima sua direzione di una gara della Fiorentina è quest'anno ed è un dolce ricordo ovvero la vittoria per 3-1 a Napoli. Ma è arbitro di grandi imprese…in trasferta. C'era proprio La Penna ad esempio in Juventus-Fiorentina 0-3 del 22 dicembre 2020. Con lui viola in serie positiva da tre partite (tre vittorie); l'ultima sconfitta è Fiorentina-Inter 0-2 del 5 febbraio 2021.

Col Toro una lunga assenza

Il Torino ritrova La Penna dopo oltre tre anni di assenza: l'ultima volta fu Inter-Torino 4-2 (con un rigore per parte) del 22 novembre 2020.