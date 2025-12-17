Quelli col mal di pancia: ecco chi può lasciare la Fiorentina già nel prossimo mercato

All'interno della Fiorentina, non mancano i giocatori che per un motivo o per l’altro vivono un disagio più o meno profondo anche se non hanno ancora chiesto alla società di essere ceduti, ma hanno detto ai loro agenti.

Gudmundsson

Di questi parla stamani il Corriere Fiorentino, mettendo in primo piano Albert Gudmundsson, sul quale da qualche giorno aleggia l’interesse della Roma. Un’ipotesi della quale si era già parlato in estate e che sta tornando d’attualità.

Gli attaccanti

C'è poi Edin Dzeko che non è certo contento di come sta andando la sua esperienza a Firenze. Anche perché c’è la necessità di dar più spazio a Roberto Piccoli (pure lui abbastanza contrariato) che però, avendo giocato una partita di Coppa Italia col Cagliari, anche se volesse non potrebbe più trasferirsi altrove in questa stagione.

Dodô aspetta sempre una proposta per il rinnovo di contratto, uno che potrebbe chiedere di partire sempre secondo la fonte citata, visto anche il probabile passaggio alla difesa a quattro, è Pablo Marì.