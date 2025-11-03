Sandrelli: "Non mi sento di chiedere le dimissioni a Pioli, serve rispetto per i soldi. Non capisco l'addio di Pradè"

A Radio Sportiva ha parlato Massimo Sandrelli, giornalista e tifoso della Fiorentina, intervenendo sulla situazione attuale in casa viola.

Serve azzerare

“Al di là delle colpa di Pioli e del mercato: quando la Fiorentina prende una china così pericolosa, l'unica cosa da fare è un intervento radicale. Serve azzerare e ripartire. Ci sono stati un cumulo di errori, portati anche dalla sfortuna. Ma i punti rimangono 4. Tutti avevano apprezzato questo mercato, al di là della precarietà”.

Sulle dimissioni

"Poi però ci sono problemi. Gudmundsson e Fagioli sono penalizzati dalla fragilità mentale. Pradè è stato individuato come uno dei responsabili. Non capisco le sue dimissioni a questi punto, a meno che non si volesse riprendere Palladino. Io non mi sento di chiedere le dimissioni a Pioli, serve rispetto per i soldi. I contratti valgono. Al suo posto? Mi incuriosisce Vanoli”.