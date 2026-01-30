Accelerata sul Franchi, ma per i lavori in notturna c'è un nodo burocratico. Intanto arrivano le maxi travi d'acciaio per la Curva

Proseguono senza sosta i lavori al Franchi. Il Comune, mentre è cerca di trovare un accordo con la Fiorentina per il project financing, sta tentando di accelerare la ristrutturazione dello stadio, che nei mesi precedenti ha accumulato ritardi.

Novità dal cantiere

Continuano gli interventi all'interno dello stadio come la realizzazione dei micropali all'interno della Curva Fiesole e la preparazione delle gradinate prefabbricate. Contemporaneamente vengono portati avanti i lavori di ampia portata. Stanno per arrivare a Firenze infatti le grandi carpenterie metalliche: circa venti di maxi travi in acciaio, lunghe 20 metri e dal peso di 50 tonnellate ciascuna, che saranno in parte preassemblate e poi montate in cantiere.

Lavori in notturna

Nel tentativo di accelerare i lavori il Comune voleva aprire alla possibilità dei lavori in notturna. Per fare ciò però rimane un nodo burocratico: servono deroghe commissariali legate al decreto sport, ma la nomina del super commissario per gli stadi di Euro 2032 non è ancora formalizzata. Lo scrive La Nazione.