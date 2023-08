Il Lecce vince e diventa un potenziale avversario della Fiorentina. Cutrone non incide, Maleh in panchina dall'inizio alla fine

Il Lecce supera il Como per 1-0 e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La notizia c'entra con la Fiorentina perché la vincente della gara tra i salentini e il Parma, in programma nel prossimo turno, determinerà l'avversaria dei viola negli ottavi di finale.

Successo di misura per i giallorossi che hanno portato a casa la vittoria con un gol realizzato da Almqvist al 27'; un tiro non propriamente pulito il suo perché è stato deviato a pochi passi dalla porta, da un difensore avversario.

Due gli ex Fiorentina che erano presenti: Maleh per il Lecce è però rimasto in panchina per tutta la gara, mentre Cutrone dall'altra parte non ha inciso più di tanto in attacco ed è stato tolto al 71'.