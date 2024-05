Corriere dello Sport-Stadio: Una vittoria...all'Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sui viola: "Per te, Joe". E inoltre: "Fiorentina stellare: Bruges eliminato, tre finali in due anni". Sommario: "Partita strepitosa in Belgio: due traverse, un palo e il gol di Beltran. Italiano vuole il trofeo sfiorato nel 2023.

Pagina 2

Grande spazio per la partita di ieri: "Viola, finale all’Italiano". Sottotitolo: “La Fiorentina passa con il rigore di Beltran: il 29 si giocherà la seconda Conference di fila”.

Pagina 4

Via alle dichiarazioni: “Italiano: ”È storia ed è fantastico". E anche: “Due finali in due anni, vittoria dedicata a Barone” Commisso dagli Usa fa i complimenti a lui e allo staff". Di spalla: Euforia Biraghi “Una vittoria del gruppo”.

Pagina 5

Altre parole del dopogara: “Incantesimo Beltran ”Ho cercato di isolarmi". In taglio basso infine: “Terracciano: ”Orgoglioso di me".