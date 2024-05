L'uomo che ha sfatato il tabù della Fiorentina

Il 2024 è stato un anno maledetto per i rigoristi della Fiorentina. L'unico ad aver segnato dal dischetto è stato M'Bala Nzola, poi tanti errori (e anche determinanti) dagli undici metri commessi dai vari Ikone, Bonaventura, Biraghi e Gonzalez.

Tutto questo fino a ieri sera, quando Lucas Beltran si è presentato dal dischetto sfatando questa sorta di tabù. Un rigore quello calciato dall'argentino che ha consentito ai viola di volare in finale di Conference League, di centrare un traguardo importante (terza finale negli ultimi due anni).

“In quei momenti, meno si pensa e meglio è. Quel tiro pesava tanto, quando si vive un momento del genere bisogna andare tranquilli sul dischetto, non pensare”. Questo quello che ha detto (e soprattutto fatto) l'ex River in quel particolare momento, mettendo la palla all'angolino basso, laddove Mignolet, che aveva intuito la direzione, non è potuto arrivare.