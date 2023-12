VIDEO - Mancini non salterà la Fiorentina nonostante un contatto molto sospetto. E intanto Mourinho lancia un'altra polemica

Dopo la vittoria odierna contro la Salernitana, il prossimo impegno della Fiorentina in campionato sarà all'Olimpico contro la Roma di Mourinho, che ha strappato i tre punti al Sassuolo con un successo in rimonta.

L'unico diffidato giallorosso, Mancini, ci sarà contro la Viola, visto che non ha rimediato nessuna ammonizione. La lente d'ingrandimento, tuttavia, cade su un contatto estremamente sospetto, una vistosa spallata del numero 23 giallorosso che fa perdere completamente l'equilibrio a Laurienté. Un episodio quantomeno sospetto.

Intanto, nel post-partita, José Mourinho ha acceso un'altra polemica, rispondendo alle domande dei giornalisti… in portoghese. Questo in risposta all'indagine aperta dopo le sue parole su Marcenaro, alla vigilia di Sassuolo-Roma. Un modo sarcastico per ribadire la sua poca chiarezza espositiva in italiano.

Di seguito, il video del contatto di Mancini: