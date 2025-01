Julio Iglesias Jr: "La Fiorentina è la squadra per cui faccio il tifo in Italia, il mio amico Mario Suarez me ne parlava molto bene. De Gea..."

Sapevate che il noto cantante Julio Iglesias era una promessa del calcio? Prima di avviare la carriera musicale giocava infatti nelle giovanili del Real Madrid come portiere, ma un grave incidente stradale lo costrinse ad abbandonare quella strada.

Il figlio, Julio Iglesias Jr, delle due carriere del padre (quella potenziale e quella effettiva) ha scelto di seguire quella musicale e infatti oggi è un cantautore noto soprattutto in Spagna, ma ha lavorato anche come modello e attore. Ospite di Pitti in quanto brand ambassador del marchio Suaji, è stato intervistato da Fiorentinanews.com:

“Sono molto felice di essere qui a Firenze, è una bellissima esperienza e c'è un'atmosfera fantastica, non ero mai stato a un evento del genere. Io sono spagnolo e come sapete prima di tutto c'è un legame culturale con l'Italia. Questo Paese ha grande gusto nel mondo della moda, non ci ho mai lavorato ma lo conosco molto bene. Mio padre d'altronde ha costruito la sua carriera qui".

Julio Iglesias Jr ha parlato poi della Fiorentina: “Ovviamente la conosco, è la squadra per cui faccio il tifo in Italia al pari del Real Madrid in Spagna. Mario Suarez, un mio grande amico, ha giocato a Firenze e mi parlava molto bene della sua esperienza in maglia viola”.

Infine su De Gea: “E' un portiere molto forte, il nostro calcio è di livello altissimo e se un calciatore spagnolo viene a giocare in Italia non fa altro che rafforzare il bel rapporto calcistico che c'è tra questi due Paesi”.