Bove tornerà a giocare: in chiusura la trattativa con un club inglese

Redazione /

Edoardo Bove tornerà in campo. Dopo aver rescisso il contratto con la Roma per avere la possibilità di giocare all'estero, l'ex centrocampista della Fiorentina è vicinissimo a intraprendere una nuova avventura in Championship, Serie B inglese. In Inghilterra, come sappiamo, è consentito giocare anche in casi come il suo.

Accordo vicino col Watford

Come riporta Fabrizio Romano, il Watford è ad un passo dal trovare l'accordo col calciatore e il suo entourage. Bove ha aperto al trasferimento e quindi non ci dovrebbero essere particolari ostacoli alla trattativa, ormai prossima alla chiusura. 

