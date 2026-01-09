Bove tornerà a giocare: in chiusura la trattativa con un club inglese
Edoardo Bove tornerà in campo. Dopo aver rescisso il contratto con la Roma per avere la possibilità di giocare all'estero, l'ex centrocampista della Fiorentina è vicinissimo a intraprendere una nuova avventura in Championship, Serie B inglese. In Inghilterra, come sappiamo, è consentito giocare anche in casi come il suo.
Accordo vicino col Watford
Come riporta Fabrizio Romano, il Watford è ad un passo dal trovare l'accordo col calciatore e il suo entourage. Bove ha aperto al trasferimento e quindi non ci dovrebbero essere particolari ostacoli alla trattativa, ormai prossima alla chiusura.
