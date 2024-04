Nel post partita di Fiorentina-Genoa, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato così della prestazione della sua squadra al Franchi. Queste le sue parole a Rai Radio 1: "In un momento come questo, in cui abbiamo bisogno di energie e forze, oltre ad aver ruotato tantissimo, speravo di vincere. Poi andando sotto, abbiamo avuto la forza di reagire e creare presupposti per andare a vincerla. In questo momento stiamo faticando là davanti. Mi auguro in questo finale di stagione i ragazzi abbiano ancora qualche colpo in canna per le partite importanti.

Con un po' più di qualità si può fare bene. Quando ho letto lo striscione della Curva Fiesole mi ha fatto piacere. E' un momento difficile, ma giovedì se lo stadio si riempie, la città ci spingerà alla vittoria. Una mia discussione con Nico Gonzalez? Niente di grave, nemmeno mi ricordo".