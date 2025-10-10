Due viola si allenano a parte con la Nazionale. In tribuna contro l'Estonia?

Arrivano novità importanti per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina convocati da Gattuso in Nazionale. Questa mattina gli azzurri sono scesi in campo a Coverciano per preparare il primo match contro l'Estonia.

In tre a parte

Hanno lavorato a parte rispetto al gruppo Nicolussi Caviglia, Piccoli e Coppola, con i tre che presumibilmente non saranno convocati per la sfida di domani sera, andandosi a sedere in tribuna.

Kean verso la titolarità

Presente Kean, che oggi ha giocato la partitella con questa formazione: Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Udogie; Spinazzola, Locatelli, Cristante, Cambiaghi; Kean, Retegui. Il duo in attacco dovrebbe essere quello titolare anche per domani.