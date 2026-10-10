Fiorentina, c'è più di un problema in difesa: e nemmeno Vanoli sembra aver giovato granché...

Quando gli avversari attaccano, allarme rosso. Si potrebbero sintetizzare così, a livello difensivo, queste prime sei partite di campionato della Fiorentina: sono già quattordici, infatti, le reti già incassate dalla Viola in questo inizio di stagione.

Praterie sconfinate e buchi allucinanti

Quattordici gol subiti, appunto. Un dato francamente inaccettabile, dato che si parla di più di due gol subiti a partita. Non deve infatti stupire che, in attesa della partita del Venezia, quella della Fiorentina è la peggior difesa della Serie A. Preoccupante è soprattutto l'atteggiamento difensivo della squadra di Vanoli, che anche oggi a Marassi ha lasciato a tratti vere e proprie praterie ai rossoblu, con Messias ed El Shaarawy in versione Messi e Neymar.

E se nemmeno Vanoli riesce a venirne a capo…

Un trend a cui nemmeno Paolo Vanoli ha saputo per ora porre un freno: sono infatti cinque le reti incassate nelle tre partite di Serie A giocate dal ritorno dell'ex tecnico del Torino sulla panchina viola. Certo, pur sempre meglio delle nove incassate in altrettanti match con Grosso alla guida, ma comunque un dato allucinante. Se la Fiorentina vuole trovare un suo equilibrio, la strada da cui cominciare a lavorare sembra essere abbastanza chiara.