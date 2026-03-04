Galloppa: "Grande reazione nel secondo tempo grazie ai subentrati. Kouadio? Devo fargli i complimenti perchè..."

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi al termine del math vinto in rimonta per 2-1 sul Bologna.

Vittoria sporca

“E' stata una partita sporca e combattuta - ha detto Galloppa - Forse non ci era mai capitato di portare a casa una partita cosi e per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. E' una vittoria che dà compattezza e che fa bene al gruppo, anche questi sono aspetti importanti”.

La rimonta

L'allenatore dei giovani viola è poi entrato più nel dettaglio della partita: “Sapevamo che il Bologna avrebbe giocato una partita molto fisica.Ci hanno pressato uomo su uomo tutto il match e per questo siamo stati poco puliti tecnicamente, nel primo termpo però gli errori sono stati troppi. C'è stata poi una grandissima reazione nella seconda frazione di gioco soprattutto grazie ai subentrati. Jallow e Montenegro sono entrati bene e sono stati determinanti. Siamo stati bravi anche a mettere la doppia punta perchè la loro pressione ci lasciava spazi in quella zona del campo. Braschi ha fatto una partita incredibile. Kouadio? Era tanto che non giocava e devo fargli i complimenti”.