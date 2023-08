Mauri: "Mina somiglia a Chiellini, perfetto come sostituto di Igor. Pradè lo ha sempre apprezzato, può fare il titolare nella Fiorentina"

Mauro Mauri, ex agente di Yerry Mina, ha parlato a Radio Bruno Toscana del prossimo acquisto della Fiorentina:

“E’ un giocatore roccioso, non ha grandi qualità di impostazione ma è difficile da contenere. Può essere forte anche nel colpo di testa e infatti in carriera è andato a segno diverse volte. Può assomigliare a Chiellini ma non ha i piedi da centrocampista. Per sostituire Igor comunque va bene“.

E ancora: "So che Pradè lo ha sempre apprezzato. Ha avuto qualche infortunio ma non è uno fragile. Non credo ci saranno problemi sulle sue condizioni fisiche. Ha sempre avuto il pallino di giocare in Italia. Secondo me può fare tranquillamente il titolare nella Fiorentina”.