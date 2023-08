Piccinetti: "Ma quale scommessa Arthur! Uno che ha giocato nel Barcellona non può mai esserlo. Italiano ha in mente qualcosa per lui..."

Claudio Piccinetti, ex calciatore viola, è intervenuto a Lady Radio per commentare uno dei nuovi acquisti della Fiorentina, ossia il giocatore fortemente voluto da Italiano:

“Arthur una scommessa? Come si può dire questo per uno che ha giocato nel Barcellona! E' uno che sa fare i passaggi, ma quelli fatti bene, quelli che eliminano gli avversari. Certo, andrà un po' aspettato ma Italiano con lui ha in testa ha qualcosa di nuovo e diverso”.

E ancora: “Ormai Italiano lo conoscono, quindi deve aggiornarsi e migliorarsi, anche all'interno delle stesse partite. L'anno scorso aveva provato Martinez Quarta come play, ma non si possono forzare certi tipi di giocatori”.