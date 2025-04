Otto italiane in Europa? Non attraverso il ranking, ma è ancora possibile. Ed è tutto nelle mani della Fiorentina..

La Gazzetta dello Sport analizza le possibilità di riuscire a qualificare otto italiane nelle competizione europee anche per la prossima stagione. Le probabilità non sono molte e tutto passa dai risultati della Fiorentina…

La situazione attuale

L'anno prossimo non ci saranno cinque squadre italiane in Champions League. Nel ranking Uefa stagionale siamo ufficialmente terzi dopo Inghilterra e Spagna e addio al posto in più. All'Italia in questo momento spettano 7 squadre nelle coppe: 4 in Champions, 2 in Europa League, 1 in Conference.

Fiorentina fondamentale

Per riuscire ad ottenere una squadra in più nelle competizioni Uefa, l'unica speranza è che la Fiorentina sollevi la Conference e contestualmente non riesca ad ottenere un piazzamento valido per la qualificazione europea in campionato (cosa che potrebbe diventare ancor più difficile in caso di vittoria della Coppa Italia del Milan). In questo modo si aggiungerebbe uno slot nelle coppe; soltanto in questo modo potremmo avere 8 italiane in Europa.