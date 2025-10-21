Garics: "Anche il Rapid Vienna è in crisi come la Fiorentina, pur con ambizioni diverse. Pioli? Manca la tranquillità"

La Fiorentina si deve rimboccare le maniche e pensare già al prossimo impegno in Conference. L'ex calciatore, tra le altre, del Rapid Vienna György Garics (anche allenato da Pioli, ai tempi del Bologna) è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento della squadra austriaca: “Sono in crisi anche loro. Nel campionato sono partiti molto bene, in panchina è arrivato Peter Stöger, figura storica e riconosciutissima nel club. E invece adesso il Rapid è calato tanto, in materia di gioco e di risultati. Le ambizioni europee, poi, non possono essere le stesse della Fiorentina, però il prestigio della sfida può essere un presupposto per tirare fuori qualcosa in più”.

“Il Rapid Vienna è calato tanto. Pioli? Manca un po' di tranquillità, Commisso…”

Su Pioli: “Mi ricordo del suo impatto a Bologna, fin dal primo giorno. Arrivò qui in una situazione molto difficile ed era agli inizi, ma si vedeva fin dal primo giorno l'attenzione ai dettagli e la voglia di perfezione. Poi in carriera ha raggiunto e ottenuto risultati molto importanti. Anche io non mi aspettavo di vedere tutte queste difficoltà che sta affrontando lui in una piazza che cercava di ambire a traguardi più importanti. Commisso ha la voglia e i mezzi per un futuro differente, tutti speravano in un anno. Ma sicuramente c'è qualcosa che manca, al momento soprattutto la tranquillità”.