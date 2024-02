In casa Lazio l'entusiasmo dilaga: nonostante i biglietti salatissimi, sold out la prima parte del settore ospiti al Franchi

Sono bastate poche ore ai tifosi della Lazio per polverizzare i primi 1200 tagliandi messi a disposizione dalla Fiorentina per la tifoseria biancoceleste nel settore ospiti del Franchi in vista della partita di lunedì.

Nonostante il costo abbastanza importante dei tagliandi (35 euro), l'entusiasmo dilagante in casa laziale dopo la vittoria in Champions contro il Bayern si fa sentire. Con tutta probabilità andranno sold out anche gli altri biglietti che la Fiorentina metterà a disposizione dei laziali nelle prossime ore nella seconda parte del settore ospiti. Un clima totalmente diverso di quello che si sta respirando nelle ultime ore a Firenze.