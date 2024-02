Iniziati i lavori di restyling del Franchi. Si parte col tabellone segnapunti in Ferrovia

Si comincia con la demolizione del vecchio tabellone segnapunti in curva Ferrovia

Come illustra il Corriere Fiorentino, oggi attorno alle ore 11 sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi a Firenze. La prima operazione è stata la demolizione del vecchio tabellone segnapunti in curva Ferrovia. La predisposizione del cantiere è iniziata nei giorni scorsi e gli interventi di abbattimento del tabellone dovranno concludersi entro il prossimo 14 marzo.

Lo svolgimento dell'operazione

Per evitare la dispersione delle polveri a seguito dell'azione delle pinze demolitrici, durante l'intervento viene spruzzata acqua sul cemento armato, mentre per attutire la caduta dei materiali sgretolati al di sotto è stato steso un letto di sabbia.