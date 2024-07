Casini: "I posti disponibili al Franchi sono un problema per la campagna abbonamenti. Settore ospiti? Vi dico la mia opinione"

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, oggi consigliere comunale a Firenze, è stato chiamato da Radio Bruno per parlare dei lavori in corso allo stadio Franchi, restyling che lascia ancora tanti dubbi per la prossima stagione:

“C'è un ricorso in atto”

“Speriamo che tutto proceda per il meglio e che la Fiorentina possa avere la sua casa quanto prima. Un impianto all'altezza della storia della città e di una delle tifoserie più belle del mondo. Spero vivamente che queta vicenda possa risolversi nel modo migliore possibile. C'è un ricorso in atto che pone delle questioni oggettive, ma l'obiettivo è che l'appalto proceda nel modo miglior possibile”.

“Il Viola Park dimostra che…”

“Adesso che faccio parte del Consiglio Comunale di Firenze, cercherò di fare tutto affinché l'appalto non crei problemi. Il Viola Park ci dimostra quanto l'investimento privato sia molto più efficiente di quello pubblico, ma adesso dobbiamo andare avanti e trovare i 100 milioni di euro che mancano al Franchi”.

“Il settore ospiti potrebbe anche rimanere chiuso”

“Visti i rapporti che ho con la Fiorentina e il presidente Commisso, spero di costruire un bel dialogo fra il Comune e il club. Ci devono essere delle priorità: i posti disponibili per la prossima stagione per la campagna abbonamenti lo sono, ma anche il settore ospiti, che però - secondo me - potrebbe anche rimanere chiuso per un periodo, salvo quando si gioca in Europa. Io lo ribadisco, sono a massima disposizione per una collaborazione fra società e Comune”.