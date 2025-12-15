Luca Speciale, giornalista di La7 e tifosissimo viola, si è aperto sui propri canali social per commentare in maniera approfondita il momento tremendo della Fiorentina, trovando uno dei motivi di questa debacle nella società insinuatasi 6 anni fa. Questo l'estratto dal suo canale X.

“Un ricco imprenditore osannato come il Messia”

“Nell'ora più buia, Firenze mia lasciatelo dire: anche tu hai un piccolo pezzo di colpa in una storia nata male e che ora può finire anche peggio: il matrimonio tra la città e Commisso. Un'apertura di credito senza precedenti, da parte di una piazza affamata, nei confronti di colui che molti videro da subito come il Messia, quando invece davanti avevano semplicemente un ricco imprenditore […]. I pochi che durante questa luna di miele osarono fare analisi o muovere critica vennero subito zittiti, delegittimati […] con la complice soddisfazione di una buona fetta di tifoseria ormai inebriata dal culto del Viola Park: una grande arma di distrazione di massa, a lungo la panacea di molti mali”.

“Il nemico e la colpa erano sempre e solo fuori”

“Prepotenti fuori, impotenti dentro, sempre arroccati a difesa dei propri limiti di dipendenti scelti anche in base a caratteristiche che nelle aziende veramente vincenti sono difetti… ma per Rocco e i suoi fratelli, il nemico e la colpa erano sempre e solo fuori. Hanno litigato con tutti e una buona fetta di Firenze per anni ha assecondato queste stravaganti tesi, timorosa forse che il padrone sbattesse la porta e se ne andasse. Quasi i fiorentini avessero collettivamente smarrito sé stessi […] stavolta si è ecceduto nel contrario, snaturandosi per poi svegliarsi in modo tardivo e scomposto contro chi non era certo colpevole, vedi ad esempio Palladino. Una cosa non è cambiata nella tradizione fiorentina: l'andar dalle stelle alle stalle con conseguente botto improvviso e doloroso risveglio”.