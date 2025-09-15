C'è lesione alla coscia per Dybala. E contro la Fiorentina...
Non arrivano notizie troppo positive per la Roma, con i giallorossi che oggi hanno scoperto l'esito degli esami medici di Paulo Dybala dopo l'infortunio subito contro il Torino.
I risultati dei test
I primi test medici hanno infatti evidenziato per lui una lesione di basso grado alla coscia sinistra, che lo costringeranno a rimanere fuori dal rettangolo di gioco per almeno 2 settimane.
E con la Fiorentina…
Da capire se l'argentino recupererà per la gara contro la Fiorentina, in programma al Franchi il prossimo 5 ottobre.
