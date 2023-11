Il figlio dell'ex numero uno della Fiorentina esordisce fra i professionisti: c'è un nuovo Toldo nel mondo del pallone

Quando è comparso per la prima volta il cognome Toldo nella lista dei convocati per la partita di Coppa Italia Padova-Giana Erminio è stato impossibile non riportare alla mente tutto quello che quelle cinque lettere evocano negli sportivi di tutta Italia, scrive il Corriere del Veneto. Oggi Andrea, il figlio di Francesco ex portiere della Fiorentina, che di mestiere fa l'attaccante (del Padova) ha numeri già importantissimi nelle giovanili biancoscudate.

L'esordio e le pressioni

Al minuto ottantasette di Padova-Giana Erminio, è arrivato l'evento della serata. Ossia l'ingresso in campo di Andrea Toldo al posto di Michael De Marchi. Un tuffo al cuore per papà Francesco, che per il momento resta defilato e protegge il suo erede evitando di rilasciare interviste, anche se «la voglia non mancherebbe, ma voglio evitare di mettergli ulteriori pressioni».