Lutto nel mondo del calcio fiorentino: è scomparso prematuramente Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella

Lutto nel mondo del calcio fiorentino dei dilettanti. Questa notte è scomparso prematuramente, a causa di un infarto, Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco, storica società di calcio fiorentina. Aveva 57 anni.

Bosi è stato una figura importante all'interno del movimento calcistico toscano di cui è stato un punto di riferimento importante. Inoltre, alle ultime elezioni regionali toscane, Bosi era stato il capolista nel collegio di Firenze 1 della lista civica “E’ Ora!”, a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione.

Da tutta la redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici di Lorenzo.