Anche Richardson, dopo aver saltato un giro, torna tra i convocati del Marocco

La Fiorentina fa bene a tutti, anche chi per il momento ha giocato meno. Ne sa qualcosa Amir Richardson, centrocampista viola che è stato convocato dal Marocco per i prossimi due impegni di novembre. Il CT Regragui lo ha chiamato per le due partite contro Gabon e Lestho, valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa 2025.

Il centrocampista viola torna così tra i convocati dopo aver saltato la precedente convocazione di ottobre. In lista anche l'ex viola Amrabat. Questa la lista completa:

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي الغابون 🇬🇦 و ليسوتو 🇱🇸 من جهة أخرى يعقد السيد وليد الركراكي يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة السادسة مساء، تليها حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة الأولى.



