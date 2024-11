Gosens protagonista con la Fiorentina e la Germania lo premia

L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, sta facendo molto bene da quando è arrivato a Firenze. Con la maglia viola addosso ha già segnato due reti in campionato e ha fatto diverse buone prestazioni.

E così il ct della Germania, Julian Nagelsmann, ha deciso di premiarlo convocandolo per le due partite di Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Ungheria, in programma rispettivamente sabato 16 e mercoledì 19 novembre.

Gosens è alla sua seconda chiamata di fila in Nazionale, ma la volta scorsa era stato inserito in squadra a causa di alcune defezioni; questa volta è entrato, per così dire, dalla porta principale.