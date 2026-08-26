Il centravanti che intriga di più la Fiorentina. L'infortunio che ha portato a valutazioni approfondite

A proposito di sostituti di Moise Kean, c'è un nome che intriga di più la Fiorentina ed è quello di Emanuel Emegha, punta olandese di proprietà del Chelsea che nell'ultima stagione ha giocato nello Strasburgo. A scriverlo stamani è La Gazzetta dello Sport.

Infortunio

II 23enne piace, ma è reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale e per questo la Fiorentina sta facendo valutazioni approfondite sulle sue condizioni fisiche prima di impostare una trattativa in maniera approfondita.

Un tema che ritorna in questo mercato

Il tema delle condizioni fisiche dei giocatori è uno di quelli che ritorna spesso in questo mercato, perché anche il Como si è informato da questo punto di vista prima di andare avanti in maniera decisa con lo stesso Kean.