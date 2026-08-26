Il punto fondamentale che impedisce il via libera. Tutti i protagonisti entrati in scena

Sul tavolo della Fiorentina c’è qualcosa di decisamente concreto per Moise Kean.

Como

Il Como ha alzato la propria proposta venendo incontro sostanzialmente alle richieste dei viola che dunque adesso dovranno decidere il da farsi. Anche perché il giocatore ha già fatto tutto con la squadra allenata da Cesc Fabregas che, a questo punto, non vede l'ora di allenare il centravanti della Nazionale.

Sostituto

C'è un punto fondamentale che ancora però non consente di dare il via libera al passaggio del giocatore in riva al lago: Fabio Paratici non intende privarsi di Kean senza avere prima tra le mani un sostituto all’altezza. Un centravanti che possa essere dello stesso livello, se non addirittura superiore.