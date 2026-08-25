Nuova offerta del Como per Kean. Ecco le cifre e le tempistiche della risposta della Fiorentina

Secondo quanto riporta Sky Sport, nella giornata di ieri la Fiorentina avrebbe ricevuto una nuova proposta dal Como per Moise Kean dopo il primo tentativo andato a vuoto dei lariani.

La nuova offerta

La nuova proposta si aggira intorno ai 40 milioni, se non poco meno, che comprende sia la parte fissa che i bonus variabili.

La risposta viola

La risposta della Fiorentina è attesa tra domani e giovedì, con la società viola che però vuole trovare un sostituto all'altezza prima di dare l'ok definitivo all'affare. Il tutto quindi potrebbe non essere ormai solo legato alle cifre, ma anche da una nuova operazione in entrata di Paratici e il suo staff.