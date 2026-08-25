Ripartiti i contatti continui tra Como e Fiorentina per Kean: club al lavoro per chiudere

Moise Kean è sempre più vicino al Como. La Fiorentina ha fatto ripartire oggi i contatti con la società lariana, come conferma Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

“Contatti costanti e continui, si lavora a chiudere”

“Questo è un pomeriggio di contatti costanti e continui tra Como e Fiorentina per chiudere l'operazione. Si sta lavorando tra i due club. Intanto i lariani, in mattinata, hanno definito l'operazione Kambouala dal Villarreal: ora entra nel vivo la trattativa con la Fiorentina”.

“Arriverà a breve la seconda offerta”

“Ogni momento può essere quello buono. Sta arrivando la formalizzazione della seconda offerta del Como alla Fiorentina. Adesso, in ogni caso, Kean si sta nettamente avvicinando alla nuova destinazione. Al club viola piacerebbe chiaramente chiudere prima per il suo sostituto, intanto oggi sono ripartiti i contatti che vanno avanti in questi minuti”.