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Il Como non aspetterà Kean in eterno e valuta alternative. La condizione della Fiorentina

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Prosegue la trattativa tra Como Fiorentina per Moise Kean, che ha chiesto la cessione per trasferirsi nel club di Cesc Fabregas

La Fiorentina cerca il sostituto

In questo momento l'ostacolo non è di tipo economico, ma è legato al giocatore che alla Fiorentina serve per sostituirlo prima di dare il via libera alla sua cessione. 

Il Como ha fretta

I viola vogliono un sostituto ritenuto all'altezza se non migliore rispetto al classe 2000, che verrà liberato solo a questa condizione. Come riferisce Gianluca Di Marzio il Como però ha fretta e ne fa anche una questione di tempo: se l'operazione non si bloccherà in tempi relativamente brevi, allora andrà su una soluzione alternativa. 

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