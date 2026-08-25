Il Como non aspetterà Kean in eterno e valuta alternative. La condizione della Fiorentina
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Prosegue la trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean, che ha chiesto la cessione per trasferirsi nel club di Cesc Fabregas.
La Fiorentina cerca il sostituto
In questo momento l'ostacolo non è di tipo economico, ma è legato al giocatore che alla Fiorentina serve per sostituirlo prima di dare il via libera alla sua cessione.
Il Como ha fretta
I viola vogliono un sostituto ritenuto all'altezza se non migliore rispetto al classe 2000, che verrà liberato solo a questa condizione. Come riferisce Gianluca Di Marzio il Como però ha fretta e ne fa anche una questione di tempo: se l'operazione non si bloccherà in tempi relativamente brevi, allora andrà su una soluzione alternativa.
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