Adesso è ufficiale, Gattuso ha il suo nuovo centravanti: anche la Fiorentina aveva pensato a lui per il dopo Kean

Dopo aver inseguito in lungo e in largo in questi anni il trasferimento nella Capitale, Andrea Pinamonti è ormai virtualmente un nuovo calciatore della Lazio. Nelle ultime ore il club biancoceleste ha chiuso l'accordo col Sassuolo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Le cifre sorprendono molto: operazione conclusa per tre milioni di euro più nove di bonus per chiudere un'operazione che permetterà a Gennaro Gattuso di avere a disposizione il centravanti tanto desiderato. Per questioni relative all'indice di liquidità, il centravanti passerà ai biancocelesti per 3 milioni di euro di parte fissa più 9 di bonus, facilmente raggiungibili.

Il giocatore è atteso a Roma nelle prossime ore

Pinamonti sbarcherà nella Capitale nelle prossime ore, tra stasera e domani, per diventare il nuovo centravanti titolare della squadra biancoceleste. Dopo i passi in avanti registrati nella giornata di ieri nelle ultime ore le due società hanno limato tutti i dettagli e il giocatore è pronto a partire per la Capitale per svolgere le visite mediche di rito prima delle firme sul contratto.

Un altro nome da depennare dalla lista di Fabio Paratici

Un altro nome da depennare per la Fiorentina, dopo quello di Poku, che aveva individuato nell’ormai ex Sassuolo come il sostituto ideale di Moise Kean, ormai sempre piu vicino a lasciare Firenze dos aver virtualmente accettato la proposta del Como. Pinamonti ha preferito la Lazio ai viola, considerando che con Gattuso avrà tante garanzie di partire ditolare, cosa che in Viola non avrebbe assolutamente avuto.