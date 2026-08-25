Corriere dello Sport-Stadio: Le due condizioni per l'addio di Kean

Il negativo debutto della Fiorentina e il mercato viola sono gli argomenti principali dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.

Prima pagina

In copertina il Corriere dello Sport -Stadio intitola: “Esordio shock” e ancora “Tutto da fare. Viola travolta dalla Roma”.

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Il Corriere si concentra sulla prestazione di Mastantuono nell'articolo principale nella pagine dedicata alla Fiorentina: “Tuono scarico” e poi nel sottotitolo “Mastantuono ci ha provato senza brillare". Di spalla il mercato: “Kean al Como, ok a due condizioni: 40 milioni e subito il sostituto”.