Il Como vuole vederci chiaro, controlli approfonditi sulla tibia di Kean prima di affondare il colpo

Moise Kean è oggetto di una trattativa che va avanti da settimane fra il Como e la Fiorentina. I lombardi hanno bisogno di un attaccante possibilmente italiano, il bomber della Nazionale è il profilo preferito di Fabregas.

Tutto apparecchiato

L'ampia disponibilità economica del Como e l'apertura del calciatore al trasferimento starebbero facilitano la trattativa, che però potrebbe subire una battuta d'arresto.

Dubbi sulla condizione

Secondo quanto riportato dal giornalista Samuele Nava de La Provincia di Como, i lariani vogliono essere certi delle condizioni fisiche del classe 2000 prima di portare a compimento la trattativa. Kean ha sofferto nel finale di stagione scorso e in questo periodo di preparazione di un problema alla tibia che più volte lo ha costretto a stare lontano dal campo.