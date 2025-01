Kouame-Sanabria, prove tecniche di scambio. "Lavori in corso e gradimento reciproco"

Dalla volontà di chiudere l'acquisto a titolo definitivo allo scambio. Il Torino vuol prendere dalla Fiorentina Christian Kouame, e potrebbe esserci anche l'arrivo contemporaneo di un altro attaccante a Firenze.

Di questo ne parla il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che su X scrive: “Kouame-Sanabria lavori in corso per uno scambio che sta prendendo quota tra Torino e Fiorentina”.

Poi aggiunge anche che “non ci sono intese definitive, bisogna lavorarci ancora ma c'è gradimento reciproco. Società al lavoro per accontentare tutti. Granata molto interessati a Kouame, ai viola non dispiace la contropartita Sanabria in modo da avere un’alternativa a Kean".