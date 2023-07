Dopo l'impossibilità di assistere al ritiro estivo della Fiorentina al nuovissimo Viola Park, è arrivata la risposta della Curva Fiesole sulla questione:

“Adesso basta! In questo momento si sta disputando la prima partita ufficiale della Fiorentina al Viola Park, ma non ci è stato concesso di salutare la squadra come da sempre facciamo nel ritiro estivo e ancor più grave, non ci sarà concesso dopo tanti anni, di condividere gli spalti con i nostri fratelli catanzaresi nell'amichevole di domenica”.

E ancora: “In barba ad ogni tipo di rispetto verso quelli che dovrebbero essere l'elemento centrale dello spettacolo, ovvero i tifosi, come ricordato nel comunicato di ieri dalla tifoseria parmense, si aprono o chiudono le porte a proprio piacimento mai considerando chi nel frattempo si era già organizzato prenotando bus, aerei o treni. Non è forse chiaro che la Fiorentina non è il giocattolo di nessuno tantomeno delle istituzioni fiorentine, che con le loro continue ripicche alla società finiscono di riflesso per ledere solo chi davvero rappresenta la Fiorentina: noi tifosi!”.

Infine: “Non permetteremo a nessuno di giocare con i nostri sentimenti e tantomeno con la nostra intelligenza, non siamo disposti ad accettare continue prese in giro, a partire dalla novella dello stadio per finire al vietarci l'ingresso al Viola Park. Se l'interesse personale di qualcuno prevarrà ancora sul rispetto per tutti i tifosi della Fiorentina, non avremo remore ad intervenire in ma- niera netta e decisa. LA MISURA È COLMA, RISPETTATECI!”.