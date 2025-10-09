Dodô: "Un giorno ti guarderai indietro e vedrai che i problemi erano i gradini che ti hanno portato a vincere"

Il momento è dei più delicati per la Fiorentina, visto l'orrendo inizio di stagione. E un calciatore che ha deluso molto è stato sin ora Dodô.

Messaggio di fede

Il terzino brasiliano, però, ha pubblicato una frase motivazionale su Instagram che lascia presagire un tono di speranza: “Um dia você ainda vai olhar pra trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória”.

E la speranza…

Che tradotto significa: “Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano, in realtà, i gradini che ti hanno portato alla vittoria". Ma ciò che farà sorridere i tifosi è il fatto che a corredo del messaggio, Dodô ha messo un bel cuore viola e l’emoji del gesto della mano sulla fronte. Insomma, l'auspicio comune è quello di non mollare nonostante stia andando tutto per il verso sbagliato per la Fiorentina di Stefano Pioli.