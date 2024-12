Serata di Champions amara per le italiane: l'Inter cade in Germania, così come l'Atalanta battuta in casa dal Real

Si sono appena concluse le partite di questa sera di Champions League delle squadre italiane. Un Inter rimaneggiato viene battuto dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per 1-0. Cade anche l'Atalanta, in casa, ai danni del Real Madrid, dopo un pirotecnico 2-3.

Inter che quindi perde sia la prima partita della sua Champions League, sia il record di reti inviolate: sinora gli uomini di Inzaghi non avevano ancora subito nessun gol, ma ci ha pensato Mukiele al 90simo. Leverkusen che quindi aggancia e supera i nerazzurri al secondo posto, in attesa dei risultati di domani.

Nel rematch della Supercoppa Europea di quest'anno, il risultato non cambia: il 14 agosto i Blancos trionfarono per 2-0, con la prima rete per Mbappé con la sua nuova maglia. Il francese si è ripetuto anche stasera al Gewiss, firmando l'1-0 al 10mo minuto per poi uscire infortunato al 36simo. De Ketelaere accorcia su rigore allo scadere del primo tempo, ma gli uomini di Ancelotti scendono meglio in campo dopo l'intervallo e trovano un uno-due micidiale firmato Vinicius e Bellingham. Accorcia nuovamente Lookman al 65simo, ma la partita terminerà così: prima sconfitta per l'Atalanta in questa Champions.