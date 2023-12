L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata dei gironi di Conference League, contro il Ferencvaros: “Ci teniamo tantissimo ad arrivare primi, è chiaro. Vogliamo evitare un playoff con squadre dall'Europa League e ulteriori due partite. Rispetto all'anno scorso, inoltre, abbiamo dovuto affrontare un girone molto più complicato. Anche all'andata contro il Ferencvaros, è servita una reazione straordinaria per conquistare un pareggio. Ripeto, vogliamo andare via da qui sfruttando questo doppio risultato”.

Su Gonzalez: “Sta bene, ha recuperato. Correttissima la sua gestione, ogni volta che si va in sovraccarico c'è l'enorme rischio di farsi male davvero. A volte anche meglio subentrare contro squadre più stanche per rimettere in modo chi non si è allenato a pieno regime. Quando Nico sta bene e può dare al 100%, è un enorme valore aggiunto; forzare la mano non è la nostra filosofia. Domani sarà al top”.

Su Barak: “Non dimentichiamoci che è stato fermo 3-4 mesi, senza poter correre e senza allenamenti. Comincia a intensificare il proprio lavoro, ogni partita è in ballottaggio sulla trequarti. L'unico problema è il recupero della condizione, ha avuto un problema veramente serio”.

Sugli altri ragazzi: “Ci sono tanti giocatori che stanno riuscendo a venire fuori e a dimostrare il proprio valore. Uno di questi è Maxime Lopez, senza dubbio, e domani ha una grande occasione per ripetersi”.