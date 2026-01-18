La famiglia Commisso chiama la Fiorentina: "Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo". Il coro dei giocatori

A fine partita, dopo la vittoria ottenuta dalla Fiorentina, Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale, Alessandro Ferrari, per trasmettere i loro complimenti all'allenatore e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine.

“Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore” questo il messaggio arrivato nello spogliatoio.

Dal canto loro, i giocatori hanno intonato il coro “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso dedicato all'ex numero uno gigliato.