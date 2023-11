Kouame protagonista: Quante voci sull'attaccante viola. In sospeso tra Inter e Turchia

Christian Kouame protagonista di giornata. Ci sono tante voci di mercato che riguardano l'attaccante della Fiorentina che è in scadenza di contratto.

Incontro con l'Inter

FcInternews.it pubblica oggi la notizia di un incontro avvenuto tra il dirigente dell'Inter, Piero Ausilio, e il procuratore del calciatore, Michelangelo Minieri. In questo caso si parla di un'eventuale incorporazione a partire dalla prossima stagione, quindi con ingresso a parametro zero.

Il tecnico del Fenerbahçe vuole rinforzi sugli esterni

In Turchia invece sono diversi i portali che lanciano la notizia di un possibile passaggio dell'ivoriano al Fenerbahçe. Trattative che sarebbero già in corso tra il club di Istanbul e la Fiorentina. Questo perché il tecnico İsmail Kartal ha richiesto alla propria dirigenza rinforzi sugli esterni in tempi rapidi.

12 milioni di euro: questa la valutazione fatta del giocatore per poterlo cedere a gennaio.