Kouame torna protagonista con la Costa d'Avorio: l'attaccante viola in gol contro il Gambia. VIDEO

Pomeriggio da protagonista per il viola Christian Kouame con la nazionale della Costa D’Avorio. Dopo la vittoria per 0-9 contro le Seychelles, gli Elefanti, nella seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, si trovavano davanti il Gambia.

L’attaccante della Fiorentina, mandato in campo dal primo minuto dal ct Gasset, ha dato il la alla vittoria dei suoi con una rete al 45’ del primo tempo per poi essere sostituito all'89'. La rete dell'attaccante gigliato ha dato tranquillità alla Costa d'Avorio, che è poi riuscita a chiudere la partita solo nei minuti finali grazie ad una rete di Seko Fofana: al novantesimo la Costa d’Avorio la spunta per 0-2 e vola in testa al Gruppo F.

Questo il video del gol: